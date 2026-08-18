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18 августа, 19:26

В подконтрольной Киеву части Харьковской области сообщили о вспышке холеры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Купянском районе Харьковской области, находящемся под контролем Киева, сообщили о случаях заражения холерой со смертельным исходом среди мирного населения. Об этом заявили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации региона

По данным ведомства, в районе резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка. Специалисты связывают распространение инфекции с загрязнением водоносных горизонтов и грунтовых вод.

В пресс-службе заявили, что причиной загрязнения стали стихийные массовые захоронения на территориях частных домовладений и садовых участков, которые, как утверждается, проводились без системного контроля со стороны специальных служб.

В связи с ситуацией сохраняется риск дальнейшего распространения заболевания. По данным опубликованной информации, 15 августа в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 обсуждалось введение усиленного санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных мер для прибывающих из указанной зоны.

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Ранее сообщалось, что российские подразделения получили выход к кратчайшему маршруту в сторону Харькова после освобождения Кудиевки. Населённый пункт расположен у трассы Е-105 на севере Харьковской области.

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Артём Гапоненко
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