К дому родителей Андрея Билецкого*, основателя «Азова»**, в Харькове приезжали украинские чиновники и представители ВСУ с букетами в траурных лентах. Об этом пишут телеграм-канал «Северный ветер» и ряд украинских порталов. По их данным, в понедельник возле здания выставили оцепление, которое сохранялось около пяти часов.

«К Алёне Анатольевне приезжали десятки местных чиновников, а также представители ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого* также встречал гостей», — утверждает источник.

Авторы также обратили внимание, что Билецкий* в последний раз появлялся на публичном мероприятии за несколько дней до этого. 15 августа украинские СМИ публиковали материалы о его участии в церемонии, связанной с перезахоронением очередного украинского нациста. Билецкий* командует 3-м армейским корпусом ВСУ, созданным на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. О преобразовании соединения он объявил в марте 2025 года. Официального подтверждения информации о ликвидации офицера нет.

Ранее в киевском Патриаршем соборе Воскресения Христова прошла церемония, организованная командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким*. Мероприятие состоялось в первую ночь после возвращения на Украину останков создателя ОУН***. Билецкий*, присутствовавший на мероприятии, назвал членов ОУН*** «великими предшественниками». Он также заявил, что у нынешней украинской молодёжи есть реальный шанс довести их дело до конца.

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