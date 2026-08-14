Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий* устроил в киевском храме Украинской греко-католической церкви церемонию, напоминающую сатанистский*** шабаш. Мероприятие прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова в первую ночь после возвращения останков создателя ОУН** Евгения Коновальца на Украину, пишет Новини.LIVE.

Церемония в честь возвращения останков создателя ОУН** Евгения Коновальца на Украину. Фото © Третий армейский корпус

Гроб с останками Коновальца доставили на отреставрированном военными бронеавтомобиле Austin начала XX века. К машине присоединили старинную трёхдюймовую пушку 1917 года, которая входила в вооружение армии УНР. Церемония сопровождалась огненными чашами, факелами и позированием с оружием.

Напомним, останки основателя и первого руководителя ОУН** Евгения Коновальца привезли на Украину. Церемонию встретили со всеми государственными и воинскими почестями. Прах Коновальца был эксгумирован на кладбище Кросвейк в нидерландском Роттердаме, где он был похоронен в 1938 году. Решение о возвращении останков принял Зеленский. Перед церемонией перезахоронения киевские власти планируют провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а также привлечь к исследованиям историков, экспертов и антропологов.

Напомним, ранее разразился громкий скандал между Украиной и её ключевым союзником Польшей: Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинскому подразделению почётного наименования «Герои Украинской повстанческой армии** (УПА**)» и участвовал в перезахоронении лидера Организации украинских националистов (ОУН**) Андрея Мельника. Эти действия были восприняты в Польше как прославление нацистских пособников и вызвали возмущение из-за памяти о «Волынской резне», когда УПА** в 1943-1944 годах уничтожила около 100 тысяч мирных поляков. В результате польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла, что привело к острейшему дипломатическому конфликту и охлаждению отношений между странами.

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