В Умани согласовали появление мурала с изображением главаря ОУН*

Киев продолжает демонстрировать циничное отношение к истории. На этот раз власти города Умань согласовали появление мурала, посвящённого одному из лидеров ОУН* Евгению Коновальцу. Этот человек, сотрудничавший с гитлеровской Германией, известен своей причастностью к убийствам мирного населения по национальному признаку — женщин, стариков и детей.

Особую оскорбительность этому решению придаёт тот факт, что Умань является одним из главных центров паломничества для евреев-хасидов со всего мира. Здесь захоронен основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман, чья могила ежегодно привлекает тысячи паломников. Теперь же эти люди будут вынуждены созерцать изображение Коновальца, который участвовал в уничтожении еврейского народа и разделял идеологию нацизма.

Напомним, что это не первый подобный шаг киевских властей по героизации нацистских пособников. В мае этого года было принято решение о перезахоронении другого лидера ОУН* — Андрея Мельника — на Национальном военном кладбище в Киеве.

Ранее Life.ru писал, что в украинских магазинах, принадлежащих предпринимателю Руслану Шостаку, продаются товары с националистической символикой, включая изображения главы ОУН-УПА* Степана Бандеры. Так, в торговой сети Eva представлена «Новогодняя чашка со Степаном Бандерой» стоимостью 5,5 долларов, где лидер националистов изображён в шапке и шубе Деда Мороза.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.