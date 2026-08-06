В украинских магазинах, принадлежащих предпринимателю Руслану Шостаку, продаются товары с националистической символикой, включая изображения главы ОУН-УПА* Степана Бандеры. Так, в торговой сети Eva представлена «Новогодняя чашка со Степаном Бандерой» стоимостью 5,5 долларов, где лидер националистов изображён в шапке и шубе Деда Мороза.

В ассортименте также имеется стеклянная пивная кружка с антироссийской надписью за 16 долларов и «патриотический плед» с изображением вооружённого боевика в балаклаве на фоне украинского герба — цена такого изделия составляет 35 долларов, выяснило РИА «Новости».

Шостак является основателем и совладельцем сетей Eva и Varus. В декабре прошлого года его имя попало в новостные сводки в связи со скандалом: дети-сироты, вывезенные из Днепропетровска в Турцию под патронажем его благотворительного фонда, стали жертвами насилия. Подростков использовали для создания контента в целях сбора средств, а две девочки забеременели от взрослых мужчин.

Напомним, ранее на Украине прошли две скандальные церемонии перезахоронения лидеров Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника, чья деятельность запрещена в России. 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом с участием Владимира Зеленского были перезахоронены останки Мельника и его жены, эксгумированные в Люксембурге. Вслед за этим, в июле, Правительство Украины распорядилось перенести из Роттердама в Нидерландах прах Евгения Коновальца, одного из основателей ОУН*. Эти действия, предпринятые в рамках создания «украинского национального пантеона», вызвали резкую критику со стороны Польши, Израиля и России.

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