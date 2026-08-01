Бывший украинский военный Владимир Липко вместе с женой тайно переучивал дочь, когда в школе девочке преподавали искажённую историю и называли лидера ОУН* Степана Бандеру героем. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Владимир старался перечитывать всё, что задавали дочери по истории, чтобы быть в курсе, что именно школьница рассказывает на уроках.

«Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история... Работая с ребёнком с уроками, я старался всё перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребёнку, как оно было на самом деле, как оно есть на самом деле», — сказал Липко.

Дочь удивилась, почему в школе говорят одно, а родители — другое. Они объяснили, что это политическая пропаганда.

«Эта история не для ребёнка, конечно, она жёсткая, негативная, кровавая. И она в такие моменты и в тот случай задавала вопрос: почему же нам говорят в школе вот так вот, а вы так? Мы старались объяснить, как взрослой уже, что вот такая политическая агитация», — добавил военный.

Владимир Липко — уроженец Одессы. Он был мобилизован в ВСУ, но решил перейти на сторону России. С помощью финской активистки Салли Райски и проекта «Украина пропадает без вести» его вывезли в РФ, где он получил статус беженца.

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