Останки основателя ОУН* Коновальца с помпой доставили на Украину из Нидерландов
Обложка © Пресс-служба Ирины Верещук
Останки основателя и первого руководителя Организации украинских националистов* (ОУН*) Евгения Коновальца доставили на Украину. Об этом сообщила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.
«На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и воинскими почестями», — написала чиновница.
Напомним, останки Коновальца эксгумировали на кладбище Кросвейк в нидерландском Роттердаме, где он был похоронен в 1938 году. Решение о возвращении праха принял Зеленский. Перед перезахоронением киевские власти намерены провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию останков. К исследованиям также привлекут историков, экспертов и антропологов.
После церемонии прощания Коновальца планируют похоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Основатель ОУН* был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым при помощи взрывного устройства, спрятанного в коробке конфет.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.