Останки первого главы ОУН* Коновальца эксгумировали в Роттердаме для отправки на Украину

В Роттердаме состоялась церемония эксгумации останков первого главы Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. Их планируют перевезти на Украину и перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщили в Офисе президента страны.

Коновалец был похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме в 1938 году. В июле 2026 года украинское правительство официально распорядилось провести его перезахоронение и поручило профильным ведомствам организовать эксгумацию и перевозку останков из Нидерландов.

Разрешение на перенос останков украинская сторона получила заранее. Ещё в мае замглавы Офиса президента Ирина Верещук заявляла, что необходимые юридические процедуры уже согласованы и Коновалец станет следующим деятелем ОУН*, которого перезахоронят на Украине.

До этого аналогичную процедуру провели с останками второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник. Их эксгумировали в Люксембурге, доставили на Украину и 25 мая перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

Коновалец возглавлял ОУН* с момента её создания в 1929 году до своей смерти. Он погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме в результате операции советской разведки: взрывное устройство ему передал сотрудник НКВД Павел Судоплатов.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке к перезахоронению Коновальца. Тогда украинские власти заявляли, что уже получили разрешение на перенос его останков из Нидерландов.

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