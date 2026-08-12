Германия вновь оказалась среди основных спонсоров «украинского терроризма», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала в телеграм-канале решение перезахоронить на Украине останки основателя и первого руководителя ОУН* Евгения Коновальца.

Захарова напомнила о контактах Коновальца с Германией. В частности, она сослалась на его доклад 1923 года, в котором говорилось о влиянии немецкой разведки на Украинскую военную организацию* (УВО* — предшественник ОУН*). Дипломат также заявила, что Коновалец лично встречался с Адольфом Гитлером и выражал ему признательность.

После гибели Коновальца в 1938 году ОУН* раскололась на фракции, связанные с Андреем Мельником и Степаном Бандерой. Захарова возложила на основателя организации ответственность за её последующую деятельность.

«Идеологию и методы основателей этой преступной организации унаследовал нынешний киевский режим. Среди основных спонсоров украинского терроризма вновь оказалась Германия», — отметила представитель МИД.

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