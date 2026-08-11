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11 августа, 16:01

«Нацистская нечисть»: Посольство РФ в Нидердандах оценило перезахоронение Коновальца

Посольство РФ: Киев побирается и тащит к себе останки нацистов со всей Европы

Фасад посольства РФ в Нидерландах.Обложка © ТАСС / EPA / Phil Nijhuis

Фасад посольства РФ в Нидерландах.Обложка © ТАСС / EPA / Phil Nijhuis

Киев собирает по всей Европе останки сторонников нацизма, пытаясь использовать их для формирования новой государственной идеологии. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России в Нидерландах.

Так дипломаты прокомментировали эксгумацию останков первого главы ОУН* Евгения Коновальца на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Проведение процедуры агентству подтвердил представитель мэра города Питер Бас Симонс. В российском диппредставительстве считают, что украинские власти не способны предложить обществу ничего, кроме основанной на ненависти идеологии.

«Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть», — заявили дипломаты.

По оценке посольства, Киев намерен превратить перезахороненных националистов в символы и использовать их в качестве «моральной основы» при воспитании украинского общества.

В Умани согласовали появление мурала с изображением главаря ОУН*
В Умани согласовали появление мурала с изображением главаря ОУН*

Напомним, останки Коновальца эксгумировали на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Их намерены перевезти на Украину и захоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Ранее аналогичным образом из Люксембурга доставили останки второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги.

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*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Юрий Лысенко
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