Киев собирает по всей Европе останки сторонников нацизма, пытаясь использовать их для формирования новой государственной идеологии. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России в Нидерландах.

Так дипломаты прокомментировали эксгумацию останков первого главы ОУН* Евгения Коновальца на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Проведение процедуры агентству подтвердил представитель мэра города Питер Бас Симонс. В российском диппредставительстве считают, что украинские власти не способны предложить обществу ничего, кроме основанной на ненависти идеологии.

«Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть», — заявили дипломаты.

По оценке посольства, Киев намерен превратить перезахороненных националистов в символы и использовать их в качестве «моральной основы» при воспитании украинского общества.

Напомним, останки Коновальца эксгумировали на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Их намерены перевезти на Украину и захоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Ранее аналогичным образом из Люксембурга доставили останки второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги.

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