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Регион
12 августа, 08:25

«Исторические упыри»: Захарова объяснила, зачем Киев создаёт нацистский пантеон

Захарова назвала эксгумацию Коновальца созданием «пантеона упырей» на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Эксгумация останков первого главы ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения на Украине — часть создания нацистского пантеона, к которому стремится Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они собирают тех, кто является историческими упырями, потому что сейчас киевский режим состоит только из упырей», — констатировала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что сам Коновалец называл свою организацию террористической, а Третий рейх делал на него ставку в борьбе против СССР. Историческую роль националиста невозможно представить в положительном свете.

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Напомним, 11 августа в Роттердаме эксгумировали останки первого главы ОУН* Евгения Коновальца. Их собираются перевезти на Украину и перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

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* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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Борис Эльфанд
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