Российские подразделения получили выход к кратчайшему маршруту в сторону Харькова после освобождения Кудиевки. Населённый пункт расположен у трассы Е-105 на севере Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседники агентства назвали участок Кудиевка — Казачья Лопань одним из направлений движения к областному центру. В силовых структурах отметили, что кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105.

По оценке источников, контроль над Кудиевкой расширил полосу безопасности вдоль российской границы. Он также повлиял на положение подразделений, которые ведут бои в районе Казачьей Лопани. Ранее этот посёлок служил одним из логистических узлов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Харьковской области. Сейчас российские штурмовые группы продвигаются на его подступах.

Для прикрытия восточного фланга подразделениям группировки «Север» предстоит установить контроль над соседними Гоптовкой и Бугаевкой. По данным силовых структур, 58-я бригада ВСУ объединила эти сёла в один укреплённый район.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки взяли под контроль Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР. Кудиевку заняли подразделения группировки войск «Север» во время наступательной операции. Першомарьевку заняли подразделения «Южной» группировки войск.