Российские войска за прошедшие сутки освободили два населённых пункта. Как заявили в Минобороны России, под наш контроль перешли Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в ДНР.

В ходе наступательных операций группировка войск «Север» взяла под контроль Кудиевку в Харьковской области. Одновременно с этим подразделения «Южной» группировки войск успешно завершили освобождение населённого пункта Першомарьевка в ДНР.

А накануне сообщалось, что российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории населённого пункта. В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта.