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16 августа, 09:20

«Север» и «Юг» расширяют зону контроля: Наши бойцы взяли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР

ВС России взяли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска за прошедшие сутки освободили два населённых пункта. Как заявили в Минобороны России, под наш контроль перешли Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в ДНР.

В ходе наступательных операций группировка войск «Север» взяла под контроль Кудиевку в Харьковской области. Одновременно с этим подразделения «Южной» группировки войск успешно завершили освобождение населённого пункта Першомарьевка в ДНР.

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А накануне сообщалось, что российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории населённого пункта. В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта.

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Наталья Демьянова
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