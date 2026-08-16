«Север» и «Юг» расширяют зону контроля: Наши бойцы взяли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР
ВС России взяли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска за прошедшие сутки освободили два населённых пункта. Как заявили в Минобороны России, под наш контроль перешли Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в ДНР.
В ходе наступательных операций группировка войск «Север» взяла под контроль Кудиевку в Харьковской области. Одновременно с этим подразделения «Южной» группировки войск успешно завершили освобождение населённого пункта Першомарьевка в ДНР.
А накануне сообщалось, что российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории населённого пункта. В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта.
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