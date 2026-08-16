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16 августа, 09:12

Киев, Полтава, Днепр — без защиты: ПВО Украины этой ночью снова не сбила ни одной российской ракеты

ПВО Украины за ночь не перехватила ни одной российской ракеты

Обложка © Shutteerstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutteerstock / FOTODOM / Russ Heinl

Минувшей ночью ПВО Украины снова не справились с баллистикой и гиперзвуком — по данным Воздушных сил, сбить не удалось ни одной ракеты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как утверждает украинская сторона, в ходе массированной атаки по территории страны применялись ракеты «Искандер-М», «Оникс», С-400, KN-23, Х-59/69, а также более сотни ударных БПЛА. Основной удар пришёлся на Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ провели серию точечных атак по ключевым оборонным объектам Украины. В Министерстве обороны сообщили о поражении ряда промышленных площадок в столице, Полтавской и Днепропетровской областях. В Кременчуге, в частности, зафиксировано попадание по нефтеперерабатывающему заводу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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