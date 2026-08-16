Киев, Полтава, Днепр — без защиты: ПВО Украины этой ночью снова не сбила ни одной российской ракеты

Минувшей ночью ПВО Украины снова не справились с баллистикой и гиперзвуком — по данным Воздушных сил, сбить не удалось ни одной ракеты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как утверждает украинская сторона, в ходе массированной атаки по территории страны применялись ракеты «Искандер-М», «Оникс», С-400, KN-23, Х-59/69, а также более сотни ударных БПЛА. Основной удар пришёлся на Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ провели серию точечных атак по ключевым оборонным объектам Украины. В Министерстве обороны сообщили о поражении ряда промышленных площадок в столице, Полтавской и Днепропетровской областях. В Кременчуге, в частности, зафиксировано попадание по нефтеперерабатывающему заводу.