В поликлинику нельзя! Названы первые симптомы лихорадки Эбола

Россиянам, вернувшимся из районов массового распространения лихорадки Эбола, при повышении температуры и боли в горле следует сразу обращаться за экстренной медицинской помощью. Такую рекомендацию дал главный врач Оренбургской больницы имени Пирогова Денис Дурченков в беседе с РИА «Новости».

После приезда из африканских стран, где фиксируются вспышки заболевания, специалист советует как минимум три недели внимательно наблюдать за самочувствием.

«В случае первых симптомов лихорадки, таких как повышенная температура тела и боли в горле, нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи», — сказал врач.

При обращении к медикам необходимо обязательно рассказать о недавней поездке и назвать дату возвращения из региона, неблагополучного по Эболе. Самостоятельно отправляться с такими симптомами в поликлинику специалист не рекомендует, чтобы не создавать риск распространения инфекции.

По словам врача, сотрудники российских медучреждений проходят подготовку по диагностике и лечению Эболы в соответствии с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.

Россия одновременно помогает бороться со вспышкой непосредственно в Африке. 27 августа Life.ru сообщал о передаче более 7,5 тысячи российских тест-систем для диагностики Эболы Демократической Республике Конго, Республике Конго и Уганде.