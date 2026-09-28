Политика в ДР Конго забили до смерти после эфира о борьбе с Эболой

В Демократической Республике Конго умер политик Мари-Селестин Карондва, получивший тяжёлые травмы при нападении после радиоэфира, посвящённого борьбе с Эболой. О его смерти сообщило Конголезское агентство печати со ссылкой на местное отделение правящей партии «Союз за демократию и социальный прогресс».

Карондва занимал должность исполняющего обязанности председателя Федеральной постоянной избирательной комиссии партии в городе Бутембо и выступал её пресс-секретарём. 27 сентября политик принял участие в эфире Radio Mwangaza, где рассказывал жителям об опасности Эболы и мерах борьбы с инфекцией. После возвращения домой на него напали неизвестные. От полученных травм Карондва скончался.

Нападавшие также сожгли его дом. Местное отделение партии потребовало провести расследование обстоятельств произошедшего и установить виновных. Представители политической силы связывают нападение с позицией Карондвы по поводу распространения Эболы, однако официально подтверждённый мотив пока не установлен.

Бутембо находится в провинции Северное Киву, одной из территорий, затронутых нынешней вспышкой заболевания. По данным властей ДРК на 26 сентября, в стране лабораторно подтверждено 8067 случаев заражения, 3901 человек умер. Нынешняя вспышка, начавшаяся весной, стала крупнейшей в истории страны.

Возбудителем стала разновидность вируса Бундибуджио. Вспышка распространилась на несколько провинций страны, а наиболее тяжёлая ситуация длительное время сохраняется на востоке ДРК. ВОЗ в мае признала происходящее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.