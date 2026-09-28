Политика в ДР Конго забили до смерти после эфира о борьбе с Эболой
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В Демократической Республике Конго умер политик Мари-Селестин Карондва, получивший тяжёлые травмы при нападении после радиоэфира, посвящённого борьбе с Эболой. О его смерти сообщило Конголезское агентство печати со ссылкой на местное отделение правящей партии «Союз за демократию и социальный прогресс».
Карондва занимал должность исполняющего обязанности председателя Федеральной постоянной избирательной комиссии партии в городе Бутембо и выступал её пресс-секретарём. 27 сентября политик принял участие в эфире Radio Mwangaza, где рассказывал жителям об опасности Эболы и мерах борьбы с инфекцией. После возвращения домой на него напали неизвестные. От полученных травм Карондва скончался.
Нападавшие также сожгли его дом. Местное отделение партии потребовало провести расследование обстоятельств произошедшего и установить виновных. Представители политической силы связывают нападение с позицией Карондвы по поводу распространения Эболы, однако официально подтверждённый мотив пока не установлен.
Бутембо находится в провинции Северное Киву, одной из территорий, затронутых нынешней вспышкой заболевания. По данным властей ДРК на 26 сентября, в стране лабораторно подтверждено 8067 случаев заражения, 3901 человек умер. Нынешняя вспышка, начавшаяся весной, стала крупнейшей в истории страны.
Возбудителем стала разновидность вируса Бундибуджио. Вспышка распространилась на несколько провинций страны, а наиболее тяжёлая ситуация длительное время сохраняется на востоке ДРК. ВОЗ в мае признала происходящее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Ранее Life.ru писал, что ещё к 21 августа число жертв вспышки Эболы в Демократической Республике Конго превысило 2,5 тысячи человек. На тот момент в стране зарегистрировали 5290 случаев заражения, 2516 из которых закончились летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения тогда анонсировала поставку в ДР Конго 70 тысяч доз вакцины «Эрвебо», причём 50 тысяч предназначались для защиты медиков, работающих в очагах инфекции.
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