Роспотребнадзор заявил о спокойной эпидобстановке в Иркутской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остаётся спокойной, рисков для населения нет. Об этом сообщил Роспотребнадзор по итогам проведённых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

«На 07.10.2026 года у более 90 % контактных завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», — говорится в сообщении.

Дополнительную проверку провели из-за профессиональной деятельности заболевшей, которая была привита и имела иммунитет к инфекциям, с которыми работала. Две комиссии оценили соблюдение требований биологической безопасности в институте. Аварийных ситуаций при обращении с патогенами не установлено, должный контроль подтверждён.

Информацию о произошедшем Россия передала Всемирной организации здравоохранения в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. ВОЗ заявила об отсутствии санитарно-эпидемиологических рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что необходимый комплекс мер провели в полном объёме.

Ещё 4 октября Life.ru писал, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области оставалась стабильной. Тогда после заболевания сотрудницы противочумного института специалисты определили широкий круг контактных и начали медицинское наблюдение. Параллельно комиссия проверила соблюдение требований биологической безопасности в учреждении. Аварий при работе с патогенными микроорганизмами обнаружено не было.