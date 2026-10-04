Роспотребнадзор не выявил аварий в Иркутском противочумном институте

Комплекс противоэпидемических мероприятий провели в Иркутской области после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Там не зафиксировали аварий при работе с патогенными микроорганизмами, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По результатам работы Комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено», — заявили в ведомстве.

Из-за специфики работы заболевшей специалисты выявили максимально широкий круг людей, которые могли с ней контактировать. Их поместили под медицинское наблюдение в стационаре и ежедневно проводят лабораторные исследования.

В результате обследований у двух человек обнаружили COVID-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию. Возбудителей других инфекционных заболеваний у контактных не выявили.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, ни у кого из наблюдаемых не зафиксировано. Какое именно заболевание было выявлено у сотрудницы института, в сообщении ведомства не уточняется.

Противоэпидемические меры начали проводить сразу после получения информации о заболевшей. В ведомстве отметили, что они организованы в полном объёме в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области проверяли подозрение на случай особо опасной инфекции. Из-за этого было проведено внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, а все выявленные контактные находились под наблюдением врачей.