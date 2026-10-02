Больницу закрыли на карантин после подозрения на опасную инфекцию в российском регионе

В Иркутской области проверяют подозрение на случай особо опасной инфекции у одного из жителей региона. Из-за ситуации власти провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, специалисты Роспотребнадзора уже проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Утверждён оперативный план действий.

Все выявленные люди, контактировавшие с пациентом, находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на 2 октября признаков заболевания у них нет, результаты лабораторных исследований отрицательные.

Какой именно возбудитель подозревается у жителя региона, официальные органы пока не сообщили.

На фоне ситуации ограничения ввели в Шелеховской районной больнице. По словам мэра Шелеховского района Максима Модина, с 1 октября там временно приостановлены приём и выписка пациентов нескольких отделений.

Местные СМИ сообщают, что стационар работает в режиме карантина, а поликлиника продолжает принимать пациентов. Врачи и специалисты Роспотребнадзора анализируют ситуацию.

Кобзев подчеркнул, что обстановка находится на строгом контроле Роспотребнадзора и правительства Иркутской области, и призвал жителей ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за распространения Эболы в Африке.