Сифилис, хламидии и ВИЧ: Можно ли подхватить ИППП в бане, бассейне или общественном туалете

Мысль о заражении сифилисом, гонореей или хламидиозом в бассейне или общественном туалете пугает многих. На приёме у врача такие предположения звучат регулярно, однако медицина не знает подтверждённых случаев передачи половых инфекций через воду или сиденье унитаза. Настоящие риски в этих местах связаны с другими возбудителями, а защита от ИППП строится на более простых и доказанных мерах, рассказала Life.ru врач акушер-гинеколог, хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Кондрашкина.

Современный термин — ИППП, инфекции, передающиеся половым путём. Многие из них долго протекают без симптомов, поэтому человек может не знать о заражении. Для заражения нужны три условия: жизнеспособный возбудитель, достаточная доза и слизистая или повреждённая кожа. Половой контакт создаёт все три условия. Вода бассейна и сиденье унитаза — нет. Кристина Кондрашкина Врач акушер-гинеколог, хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center

Возбудители сифилиса, гонореи, хламидиоза и ВИЧ плохо выживают вне организма, подчеркнула специалист. В бассейне их уничтожает хлор, а даже если микроорганизм попадает в воду, он растворяется в огромном объёме. Температура, кислотность и солевой состав воды не подходят для заражения. Подтверждённых случаев нет. Исключение составляет сексуальный контакт в воде. Тогда заражение происходит не «через воду», а обычным путём.

Сиденье унитаза соприкасается с кожей бёдер и ягодиц, а не со слизистыми. Неповреждённая кожа почти непроницаема для возбудителей ИППП. К тому же на сухой холодной поверхности гонококки, хламидии, бледная трепонема и ВИЧ быстро теряют способность заражать. Зарегистрированных случаев передачи ИППП через сиденье унитаза нет.

По словам врача, в бассейне, раздевалке и душевой встречаются грибок стопы и ногтей, подошвенные бородавки, контагиозный моллюск, кишечные инфекции при заглатывании воды, конъюнктивит и наружный отит. Меры простые: личные тапочки в душе и у бассейна, душ после купания, сухое бельё. Если симптомы сохраняются дольше пары дней, нужен доктор.

Теоретически бытовая передача возможна там, где предмет остаётся влажным, используется двумя людьми подряд и контактирует с интимными зонами или повреждает кожу. Это личные вещи, а не общественные места. Через бритвы, маникюрные инструменты и зубные щётки может передаваться гепатит B и C, теоретически ВИЧ при микропорезах и следах крови. Влажные полотенца и мочалки в редких случаях связывают с трихомониазом и контагиозным моллюском. Секс-игрушки без обработки и презерватива могут передавать широкий спектр ИППП.

Многие ИППП долго не дают симптомов. Хламидиоз часто незаметен у женщин, ВПЧ может сохраняться годами, герпес десятилетиями, ВИЧ без признаков много лет. Поэтому инфекция, обнаруженная сегодня, могла попасть в организм до нынешних отношений. При выявлении ИППП обследуют и лечат обоих партнёров одновременно, иначе возможно повторное заражение друг от друга.

Если у ребёнка старше младенческого возраста обнаружены гонорея, хламидиоз, сифилис или трихомониаз, объяснение «заразился в бассейне или туалете» не может приниматься как достаточное. Такая ситуация требует внимательной оценки специалистами.

«При соблюдении санитарных норм бассейн и общественный туалет не представляют реальной угрозы заражения ИППП. Их настоящие риски — грибок, бородавки и кишечные инфекции — предотвращаются обычной гигиеной. Половые инфекции передаются через близкий контакт людей, часто от тех, кто не знает о своём носительстве. Поэтому лучшая защита — презерватив, вакцинация и регулярные визиты к врачу без стеснения», — заключила собеседница Life.ru.

Резкий рост заболеваемости сифилисом в России в последние годы выделяется на фоне общего снижения распространения инфекций, передающихся половым путём. С 2020 года случаев заболевания стало больше на 64%, при этом основной рост наблюдается среди мужчин старше 40 лет. Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая рост цен на презервативы и снижение их продаж.