В ООН допустили более 3 млн заражений ВИЧ к 2030 году и предупредили об эпидемии

Мир может столкнуться с новым всплеском ВИЧ из-за сокращения финансирования профильных программ. Об этом в Женеве сообщила Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД ЮНЭЙДС.

Международное финансирование борьбы с инфекцией сократилось более чем на $1,5 млрд. В 2024 году страны направили на эти цели $8,8 млрд, а в 2025 году — $7,3 млрд. Показатель снизился на 18% и достиг минимума почти за 20 лет. Авторы доклада считают, что сокращение расходов на профилактику и работу с населением может привести к новому росту заболеваемости.

«В 2025 году ещё 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом», — говорится в докладе.

Без срочных мер к 2030 году число заразившихся ВИЧ может превысить 3 млн человек. В 2025 году количество новых случаев выросло в трёх регионах и 21 стране. В этот список вошли государства Восточной Европы и Центральной Азии. Общий объём международной помощи в целях развития за год сократился на 23%. Наибольшие потери понесли программы глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ. В некоторых африканских странах зависимость таких проектов от внешнего финансирования превышала 90%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ в России зарегистрировали в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. В среднем по стране показатель снизился на 13,4% и составил 31,23 случая на 100 тыс. жителей. За год врачи выявили более 45 тыс. новых случаев, что на 40% ниже среднего многолетнего значения. Чукотка поднялась на первое место из-за роста заболеваемости, а Иркутская область переместилась на вторую позицию. Алтайский край поднялся с пятого места на третье после ухудшения показателей.