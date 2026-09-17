«Битое стекло в горле»: Россиян накрыла волна болезни, которая валит с ног без температуры

Сильная боль в горле, насморк и выраженная слабость могут появляться даже без повышения температуры. На такое сочетание симптомов жалуются россияне, сообщает «Царьград». По данным издания, заболевшие также описывают сухость слизистых и болезненное глотание, будто бы «битое стекло» в горле.

Подобное течение болезни не обязательно указывает на новую инфекцию. Среди возможных причин названы риновирусы, аденовирусы и варианты коронавируса. Отсутствие жара при этом не означает, что недомогание можно игнорировать. Одна из проблем — привычка оценивать тяжесть болезни исключительно по показаниям термометра.

Не заметив повышения температуры, человек продолжает ходить на работу или отправляет заболевшего ребёнка в школу. Меж тем, нормальные показатели не исключают ни плохого самочувствия, ни возможности заразить окружающих. Отдельное внимание уделяется сильной боли в горле, из-за которой трудно даже пить воду.

На фоне вирусного поражения слизистых возможно присоединение бактериальной инфекции. А таком случае возрастает риск осложнений. При слабости и боли рекомендуется снизить нагрузку и дать организму время на восстановление. Среди перечисленных мер — отдых, тёплое питьё и увлажнение воздуха.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во второй декаде сентября в России начался ожидаемый сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Территориальным подразделениям поручили проверить готовность медицинских организаций к предстоящему эпидсезону и усилить профилактическую работу.