«Прорыв гноя в череп»: Как насморк может спровоцировать отёк мозга

Запущенное воспаление лобных пазух может привести к менингиту или абсцессу мозга, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, фронтит может развиться как осложнение затянувшегося насморка.

Опасность возникает при нарушении оттока слизи из пазух. Она скапливается внутри, создавая условия для размножения бактерий. Гнойное воспаление может повредить тонкую костную перегородку, отделяющую пазуху от полости черепа.

«Если процесс запустить, может произойти прорыв гнойного содержимого внутрь черепной коробки, что грозит менингитом или абсцессом мозга», — объяснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Одной из главных ошибок при насморке он назвал бесконтрольное применение сосудосуживающих капель. Они временно возвращают возможность свободно дышать, однако не устраняют причину скопления содержимого в пазухах. После окончания действия препарата заложенность может вернуться.

Особенно насторожить должны сохраняющаяся заложенность и боль при наклоне головы вперёд. Распирающая боль в области лба и над бровями также может указывать на воспаление пазух. При таких симптомах врач рекомендовал не откладывать обращение к специалисту.

Напомним, 21-летнему жителю Сургута потребовалась трепанация черепа после четырёх месяцев самолечения насморка. Хронический фронтит привёл к разрушению стенки пазухи, абсцессу и отёку мозга. Хирурги удалили гнойный очаг и очистили поражённую пазуху. Пациента уже выписали, но ему предстоит наблюдение у невролога и оториноларинголога.