Четыре месяца самолечения: Насморк довел парня до отёка мозга и трепанации черепа

Обычный насморк едва не стоил жизни 21-летнему жителю Сургута. Молодой человек четыре месяца лечился самостоятельно и обратился к врачам, когда инфекция уже добралась до мозга. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своём канале в MAX.

Фото © МАХ/Роман Паськов

Воспаление переросло в хронический фронтит и разрушило заднюю стенку лобной пазухи. В правой лобной доле образовался абсцесс, развился сильнейший отёк. Первую операцию провели нейрохирурги. Пациенту сделали декомпрессивную трепанацию черепа, чтобы снизить внутричерепное давление, и удалили гнойный очаг.

Затем к лечению подключились ЛОР-врачи. Они прочистили поражённую пазуху и извлекли оттуда гной, грибковые массы и обломки разрушенной кости. Сейчас молодого человека уже выписали из больницы. Ему предстоит наблюдаться у оториноларинголога и невролога.

Через шесть-восемь месяцев медики решат, потребуется ли пациенту пластика черепа после трепанации. Подобные внутричерепные осложнения фронтита встречаются примерно у одного из 32 тысяч заболевших.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России начался ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Глава ведомства Анна Попова поручила проверить готовность лечебных учреждений к эпидемическому сезону и усилить профилактику респираторных инфекций. Состав вакцин от гриппа на сезон 2026–2027 годов полностью обновили.