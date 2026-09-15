Для пациентов от трёх месяцев: В России зарегистрировали новый препарат от редкой болезни

В России зарегистрировали препарат «Бозентан ПСК» для лечения лёгочной артериальной гипертензии — редкого прогрессирующего заболевания, при котором повышается давление в сосудах лёгких. О получении регистрационного удостоверения сообщили РИА «Новости» в компании «ПСК Фарма».

Новый препарат представляет собой отечественный дженерик бозентана. В компании уточнили, что лекарство можно назначать пациентам начиная с трёхмесячного возраста.

Основное показание — лёгочная артериальная гипертензия. Такая терапия применяется для снижения нагрузки на сосуды лёгких и улучшения состояния пациентов, однако конкретную схему лечения должен определять врач.

Кроме того, препарат разрешён взрослым с системной склеродермией и дигитальными язвами, если они не могут принимать таблетки, покрытые плёночной оболочкой.

Лекарства на основе бозентана уже представлены на российском рынке, в том числе отечественного производства. Новизна разработки «ПСК Фарма», судя по заявленным характеристикам, связана именно с лекарственной формой, рассчитанной в том числе на маленьких детей и пациентов, которым трудно принимать обычные таблетки.

Ранее Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с валацикловиром дополнить инструкции новыми возможными нежелательными реакциями. Среди них указаны алопеция, синдром Стивенса — Джонсона и несколько кожных осложнений.