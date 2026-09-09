Без перерывов в терапии: В «Единой России» хотят гарантировать доступ к редким препаратам

«Единая Россия» намерена добиваться гарантированной доступности лекарств для пациентов с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Об этом РИА «Новости» заявила Герой России, кандидат партии на выборах в Госдуму Людмила Болилая.

По словам Болилой, особое внимание необходимо уделить редким препаратам и заранее выявлять риски их дефицита в регионах. Она подчеркнула, что решения, способные повлиять на доступность конкретной терапии, должны приниматься с учётом реальной потребности пациентов.

Отдельно кандидат указала на ситуации, когда лекарство исключают из государственного реестра, а доступной замены ему нет. По её мнению, при подтверждённой потребности необходимо сохранять возможность получать такой препарат на время решения регистрационных вопросов.

Это особенно важно для людей, которые уже проходят курс и не могут без последствий перейти на другую терапию. Порядок получения медикаментов в таких случаях, считает Болилая, должен быть заранее понятным и гарантированным.

«Если препарат необходим пациенту, задача системы здравоохранения — своевременно его предоставить», — подчеркнула она. По словам Болилой, административные процедуры не должны становиться препятствием для лечения.

Ранее фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова рассказала, что при длительном приёме некоторых лекарств может развиваться ятрогенный дефицит микронутриентов, поскольку препараты влияют на всасывание и метаболизм витаминов и минералов. В группе повышенного риска, по её словам, находятся комбинированные оральные контрацептивы.