«Лечим одно — теряем другое»: Какие лекарства незаметно лишают организм витаминов

При длительном приёме некоторых лекарств может развиваться так называемый ятрогенный дефицит микронутриентов. О том, какие препараты чаще всего вызывают нехватку витаминов и минералов, Life.ru рассказала Валентина Милованова — фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика».

По словам специалиста, лекарства способны влиять как на всасывание витаминов и минералов, так и на их метаболизм в организме.

В группе повышенного риска — комбинированные оральные контрацептивы. При длительном применении они могут снижать уровень витаминов группы B (B6, B9, B12) и витамина E, а также нарушать баланс кальция и магния. По данным эксперта, в России КОК по медицинским показаниям принимают от 1,5 до 3 миллионов женщин репродуктивного возраста.

Ингибиторы протонной помпы — одни из самых назначаемых препаратов в мире — могут вызывать снижение уровня магния, ухудшать всасывание витамина B12, витамина C, железа и цинка, а также повышать риск остеопороза. Валентина Милованова Фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика»

Петлевые диуретики усиливают выведение кальция и магния, что также может способствовать развитию остеопороза. Ингибиторы АПФ повышают риск дефицита цинка, пероральные кортикостероиды усиливают потерю кальция и витамина D, а противоэпилептические препараты ускоряют метаболизм витамина D и фолатов, повышая риск остеопении.

Как отметила эксперт, ятрогенный дефицит может проявляться хронической усталостью, снижением концентрации внимания, раздражительностью, нарушениями сна, мышечной слабостью, судорогами, ощущением покалывания в ногах, сухостью кожи, ломкостью волос и ногтей, а также частыми простудами и изменением вкуса или обоняния.

Если несколько подобных симптомов сохраняются более нескольких недель на фоне постоянного приёма препаратов, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

«Необоснованный профилактический приём витаминов может быть не только бесполезен, но и вреден», — подчеркнула Милованова.

Эксперт отметила, что необходимость дополнительного приёма витаминов определяется индивидуально — с учётом анамнеза, терапии и результатов анализов. Для диагностики дефицитов используются анализы крови на витамин D, B12, фолиевую кислоту, ферритин и цинк.

Снизить риск помогает комплексный подход. В первую очередь — коррекция питания: разнообразный рацион, сезонные овощи и фрукты, минимальная термическая обработка продуктов и включение ферментированных продуктов, таких как кисломолочные продукты или квашеная капуста. При необходимости врач может назначить витаминно-минеральные комплексы.

Также важно учитывать взаимодействие препаратов и добавок. Например, одновременный приём кальция и железа может снижать усвоение железа на 30–40%.

