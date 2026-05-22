Не БЖУ единым: Дефицит этих витаминов крадёт вашу энергию и лишает сил

Полноценный рацион и высокая физическая активность не всегда гарантируют бодрость. Нутрициолог Ирина Селиванова в беседе с Life.ru объяснила, почему организм может получать достаточно питательных веществ, но при этом испытывать упадок сил.

Предположим, мы потребляем достаточное количество углеводов, жиров и белка, но при этом чувствуем упадок сил. Дело может быть в дефиците витаминов группы B, необходимых для превращения любого органического «топлива» — глюкозы, жирных кислот и аминокислот — в энергию. Ирина Селиванова Нутрициолог

При дефиците витаминов группы B снижается эффективность митохондрий — «энергетических станций» организма. Человек быстрее устаёт, у него ухудшается концентрация внимания и снижается выносливость. По словам эксперта, особенно высок риск нехватки витаминов группы B у людей, которые сознательно исключают из рациона продукты животного происхождения.

Среди продуктов лидером по содержанию витаминов группы B считается говяжья печень. Также они содержатся в красном мясе, яйцах, рыбе, гречке и бобовых.

Ещё один важный фактор, влияющий на уровень энергии, — работа желчеоттока и состояние кишечника. Именно через желудочно-кишечный тракт организм получает глюкозу и жирные кислоты — основное «топливо» для клеток. При нарушениях желчеоттока или дефиците жиров даже высококалорийный рацион может не обеспечивать достаточного уровня энергии.

Нехватка жирорастворимых витаминов — A, D, E и K — а также дефицит жирных кислот, включая омега-3, могут влиять на состояние клеточных мембран, работу гормональной системы и процессы восстановления.

«Белок — это основной строительный материал организма. Лучшие пищевые источники белка — рыба, яйца, птица и морепродукты. Если есть дефицит или проблемы с усвоением, на помощь могут приходить аминокислоты: лейцин, который запускает синтез мышечного белка, и глутамин, важный для восстановления после интенсивных физических нагрузок», — подчеркнула нутрициолог.

Повышенная утомляемость также может быть признаком дефицита железа, а судороги и головокружение — указывать на нехватку магния.

Определить дефициты можно с помощью анализов, после чего врач решает, как их компенсировать: скорректировать питание или назначить специальные препараты.

