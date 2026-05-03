Бомба витаминов за копейки: Топ-5 шикарных рецептов весенних щей из крапивы Оглавление Почему крапива — суперфуд весны Как подготовить крапиву для супа Главные рецепты щей из крапивы Классические щи из крапивы (на мясном бульоне) Постные щи из крапивы (вегетарианский вариант) Нежный суп-пюре из крапивы с яйцом Зелёные щи из крапивы и щавеля Щи из крапивы и шпината (на курином бульоне) Калорийность и пищевая ценность Секреты сохранения яркого зелёного цвета Ответы на частые вопросы Можно ли заморозить крапиву на зиму? Чем полезна крапива и кому стоит есть суп из неё? Какую крапиву нельзя использовать для супа? Обязательно ли ошпаривать крапиву перед готовкой? Заключение Как приготовить щи из крапивы вкусно и полезно? 5 пошаговых рецептов: классические, постные, с яйцом и щавелем. Польза и калорийность, секреты подготовки крапивы. 2 мая, 22:15 Щи из крапивы весной 2026: рецепт как у бабушки. Обложка © GPTChat

Весна — время не только любви и авитаминоза, но и удивительных даров природы. Забудьте про надоевшие тяжёлые супы! Сегодня мы отправимся на «зелёную охоту» за самым жгучим суперфудом и приготовим суп из крапивы: яркий, полезный и невероятно вкусный.

Почему крапива — суперфуд весны

Диетологи, обсуждая крапивный суп, говорят о его плюсах. Во-первых, это невероятно низкая калорийность — около 24,8 ккал на 100 граммов сырого растения. Мечта тех, кто ищет суп для похудения, калорийность которого близка к идеальной.

Крапива буквально напичкана витаминами. Тут вам и витамин А для зрения, и С для иммунитета, и К для крови, и группа В для нервов, и бета-каротин. Это природный мультивитаминный комплекс, который не купишь в аптеке. А ещё микроэлементы: железо, калий, кальций, магний, йод. Вся таблица Менделеева в одной тарелке.

И бонус для диабетиков: крапива стимулирует выработку инсулина, укрепляет иммунитет и работает как противовоспалительное средство.

Как подготовить крапиву для супа

Прежде чем искать рецепт щей из крапивы пошагово с фото, давайте научимся обращаться с сырьём.

Нам нужен суп из молодой крапивы — самые нежные верхушки и листья, собранные в экологически чистом месте. Запомните простое правило: никаких обочин дорог, мусорок и мест выгула собак. Идеальное время для сбора — апрель или май, пока растение не пустилось в грубую ботву.

Какая крапива подойдёт для щей. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul

Теперь главный трюк, который делает крапиву съедобной. Надеваем перчатки или используем две ложки. Промываем крапиву в холодной воде, чтобы смыть пыль и возможных жучков, заливаем кипятком на 2–3 минуты в миске или бланшируем в кипящей воде 1–2 минуты. Сливаем воду, даём стечь — и крапива перестаёт кусаться.

Главные рецепты щей из крапивы

Классические щи из крапивы (на мясном бульоне)

Как сварить суп из крапивы классический? Пошагово — рассказываем и показываем.

1 час 30 минут;

6–8 порций.

Ингредиенты:

говядина на кости (или курица) — 500 г;

картофель — 4–5 штук;

лук репчатый — 1 головка;

морковь — 1 штука;

подготовленная крапива — 2 большие горсти (около 150 г);

яйца куриные — 2–3 штуки (сваренные вкрутую);

сметана — для подачи;

соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Говядину заливаем холодной водой, доводим до кипения и снимаем пену. Убавляем огонь и варим около часа. Не забываем про соль и лавровый лист. Параллельно нарезаем лук и морковь и обжариваем их на растительном масле до золотистости.

Когда бульон готов, достаём мясо, отделяем от кости и режем кусочками, возвращаем обратно. Следом отправляем нарезанный кубиками картофель. Варим 15 минут, пока картошка не станет мягкой. Берём подготовленную (ошпаренную) крапиву, нарезаем её не слишком мелко и отправляем в кастрюлю. Следом — обжарка из лука с морковью. Варим всё вместе 5–7 минут.

Добавляем рубленые варёные яйца, даём покипеть ещё минуту и выключаем огонь. Подаём классические щи с ложкой жирной сметаны и свежей зеленью — укропом или петрушкой.

Щи из крапивы на мясном и постном бульоне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alkarnasia

Постные щи из крапивы (вегетарианский вариант)

Постный суп из крапивы получится не менее вкусным и насыщенным, чем «мясная» версия.

35 минут;

4 порции.

Ингредиенты:

картофель — 3–4 штуки;

лук — 1 головка;

морковь — 1 штука;

крапива (молодая) — 2 горсти;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль, перец чёрный горошком — по вкусу;

пучок зелёного лука для подачи.

Постные щи из крапивы на даче: весенний рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sandra.zivkovic

Нарезаем картошку кубиками и бросаем в кипящую воду. На сковороде обжариваем лук и морковь на растительном масле до мягкого состояния и румяного цвета.

Подготавливаем крапиву. Когда картошка почти готова (через 15 минут после закладки), отправляем в кастрюлю зажарку и крапиву. Варим всё вместе ещё 5 минут. Солим и перчим только в самом конце, после выключения огня. Это сохранит максимум вкуса зелени. Даём супу настояться под крышкой минут десять. Подаём с зелёным луком.

Нежный суп-пюре из крапивы с яйцом

Воздушная текстура, шелковистый вкус и красивая подача удивят даже скептиков. Кстати, щи из крапивы с яйцом здесь выходят на новый уровень: яйцо не крошится, а становится основой кремовой структуры.

30 минут;

3–4 порции.

Ингредиенты:

крапива (листья) — 200 г;

картофель — 2 штуки (для густоты);

лук-порей или репчатый — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

куриный или овощной бульон — 800 мл;

яйцо — 1 штука (желток);

сливки 20% — 100 мл (по желанию);

соль, мускатный орех — на кончике ножа.

На сливочном масле обжариваем тонко нарезанный лук-порей и чеснок до прозрачности и приятного аромата. Картофель режем мелкими кубиками и отправляем к луку, обжариваем минуту, чтобы картошка пропиталась маслом. Заливаем всё бульоном и варим до полной готовности картофеля — около 10–12 минут.

Суп-пюре из крапивы: весенний тренд 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SakSa

Берём ошпаренную и нарезанную крапиву, закидываем в кастрюлю. Варим не более 3–4 минут. Снимаем суп с огня и аккуратно пюрируем погружным блендером до состояния однородного мусса. В отдельной миске взбиваем желток с тёплыми сливками. Тонкой струйкой вливаем эту смесь в суп при постоянном помешивании. Больше не кипятим, чтобы не свернулся желток. Приправляем солью, перцем и щепоткой мускатного ореха.

Зелёные щи из крапивы и щавеля

Самое гармоничное сочетание, которое только можно придумать весной, — это щи из крапивы и щавеля. Крапива даёт нейтральную зелень и объём, а щавель — ту самую фирменную кислинку, за которую мы любим зелёный борщ.

40 минут;

5 порций.

Ингредиенты:

крапива — 150 г;

щавель — 150 г;

картофель — 4 штуки;

лук — 1 головка;

морковь — 1 штука;

яйца куриные — 3 штуки (2 отварить для подачи, 1 сырое для загустения);

сметана — обязательно для подачи;

соль, перец.

В кастрюле с кипящей водой (или куриным бульоном) варим нарезанный брусочками картофель 10 минут. Параллельно на сковороде пассеруем лук и морковь до золотистости. Крапиву и щавель промываем, щавель режем тонкими ленточками (его ошпаривать не нужно), а крапиву ошпариваем кипятком и тоже режем.

Щавелевый суп с крапивой: рецепт. Фото © Freepik

Отправляем в кастрюлю к картофелю зажарку, затем крапиву и щавель. Варим всё вместе ровно 5 минут. Кислота щавеля сама сделает крапиву мягкой, без долгой варки. Для тех, кто любит суп погуще, есть секретный шаг: в миске взбиваем одно сырое яйцо, постепенно добавляем половник горячего супа, постоянно мешая, а затем тонкой струйкой выливаем обратно в кастрюлю, интенсивно помешивая, — яйцо заварится и придаст супу бархатистость.

Солим, перчим и добавляем рубленые варёные яйца. Выключаем огонь. Подаём зелёные щи обязательно со сметаной.

Щи из крапивы и шпината (на курином бульоне)

45 минут;

4 порции.

Ингредиенты:

куриное филе или окорочка — 300 г;

картофель — 3 штуки;

молодая крапива — одна большая горсть;

шпинат (свежий или замороженный) — 200 г;

лук, морковь — по 1 штуке;

чеснок — 2 зубчика;

лимон — половинка;

соль, белый перец.

Варим куриный бульон: закидываем курицу в холодную воду (1,5 литра), доводим до кипения, обязательно снимаем пену. Варим 20 минут, затем вынимаем мясо и разбираем на волокна. В бульон отправляем нарезанный кубиками картофель. На сковороде обжариваем лук, морковь и чеснок на растительном масле до мягкости.

Щи из шпината с крапивой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / minadezhda

Крапиву ошпариваем и мелко режем. Шпинат, если он свежий и молодой, просто рвём руками (ошпаривать не надо). Когда картошка почти готова, кладём в кастрюлю зажарку, крапиву и шпинат. Варим буквально 3 минуты. Возвращаем курицу в суп, выдавливаем сок половинки лимона. Даём супу настояться под крышкой 10 минут.

Калорийность и пищевая ценность

Калорийность постных щей составляет 15 ккал на 100 граммов. Щей со щавелем — 50–65 ккал. Щей на мясном бульоне и крапивного супа-пюре — 60–70 ккал.

Секреты сохранения яркого зелёного цвета

Первый и самый главный секрет — короткая варка. Крапива готовится за 3–5 минут, не больше.

Второй секрет — кислота. Добавьте в конце приготовления чайную ложку лимонного сока, каплю яблочного уксуса или положитесь на натуральную кислинку щавеля. Кислота фиксирует хлорофилл, и зелень остаётся яркой.

Третий трюк — от профессионалов: как только суп сварился, опустите кастрюлю в таз с холодной водой на пару минут. Резкий перепад температур «запечатывает» цвет. Никакой химии, только чистая кулинарная магия.

Ответы на частые вопросы

Можно ли заморозить крапиву на зиму?

И не только можно, но и нужно! Соберите молодые листья, ошпарьте их кипятком, хорошо отожмите, скатайте в плотные шарики (размером на одну порцию супа) и отправьте в морозилку.

Чем полезна крапива и кому стоит есть суп из неё?

Тема «крапивный суп — польза и вред» вечная, как спор о борще. Коротко: польза огромна для всех! Особенно показан такой суп при анемии — железо поднимет гемоглобин; при диабете второго типа крапива мягко нормализует сахар; незаменим суп и при весенней усталости и авитаминозе. А что насчёт вреда? Осторожно стоит есть при варикозе и тромбофлебите, потому что крапива сгущает кровь. И беременным лучше проконсультироваться с врачом — крапива может стимулировать тонус матки. Всем остальным — зелёный свет и полная тарелка!

Какую крапиву нельзя использовать для супа?

Чёткое табу: старая, с цветами, с тёмными пятнами и пожухлыми листьями. И категорически нет — крапива с обочин дорог, из промышленных зон, с пустырей возле заводов и мест обитания бездомных животных.

Нужно ли ошпаривать крапиву для щей. Фото © ТАСС / IMAGO / Gottfried Czepluch

Обязательно ли ошпаривать крапиву перед готовкой?

Ошпаривание кипятком убирает муравьиную кислоту и жгучие волоски. Технически вы можете пропустить этот шаг, если будете варить суп дольше пятнадцати минут, — но тогда получите безвкусное, разваренное тряпьё болотного цвета.

Заключение

Давайте соберём ваш личный чек-лист идеального супа из крапивы: рецепт без лишних слов. Обязательно собираем молодую крапиву только в чистом месте, вдали от дорог. Не забываем залить её кипятком или бланшировать одну-две минуты — никаких исключений. Варим суп с крапивой не дольше пяти минут после добавления зелени. Добавляем немного кислоты — лимон, щавель или ложку сметаны прямо в суп — для сохранения цвета. Подаём обязательно с крутым яйцом и жирной сметаной, это правило, которое не принято нарушать. И наконец, смело экспериментируем: мясо, грибы, шпинат, щавель, даже горсть перловки — ваш суп не будет скучным никогда.

И помните главное: крапива не кусается, если её готовить правильно и с уважением. Приятного аппетита и зелёной, сочной весны вам!

Авторы Божена Зажицкая