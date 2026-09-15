Минздрав предложил указать риск облысения в инструкции к препарату от герпеса

Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с валацикловиром дополнить инструкции новыми возможными нежелательными реакциями. Среди них указаны алопеция, синдром Стивенса — Джонсона и несколько кожных осложнений. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предложили после анализа современных данных о безопасности и клиническом применении лекарств с этим действующим веществом. В Минздраве пришли к выводу, что общие характеристики таких препаратов требуют уточнения.

«В разделе «4.8. Нежелательные реакции» добавить информацию о нежелательных реакциях: «острый генерализованный экзантематозный пустулез», «лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (ОКЕ88-синдром)», «синдром Стивенса-Джонсона», «токсический эпидермальный некролиз» «многоформная эритема», «фоточувствительность», «алопеция», — говорится в письме.

Валацикловир применяют при герпесвирусных инфекциях. Рекомендация Минздрава касается информации о безопасности препарата и не означает, что перечисленные реакции возникают у каждого пациента.

Ранее сообщалось, что первые признаки герпеса на губах могут появиться за несколько часов или за один-два дня до высыпаний. Врач Светлана Бурнацкая советовала начинать противовирусную терапию уже при зуде, жжении или покалывании, поскольку лечение в первые 24 часа способно сократить длительность обострения. Для терапии используют препараты на основе ацикловира, валацикловира, пенцикловира и фамцикловира, а схему при тяжёлом или частом течении должен подбирать врач. Специалист также предостерегала от прижигания высыпаний спиртом, йодом, уксусом и другими народными средствами из-за риска ожогов и дополнительного раздражения кожи.