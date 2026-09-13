Вакцина Гамалеи против заражения туберкулёзом завершила III фазу

Третья фаза клинических испытаний вакцины Центра имени Н. Ф. Гамалеи, предотвращающей заражение туберкулёзом, завершена. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель центра Александр Гинцбург.

«Туберкулёзом, как известно, как и другими инфекционными заболеваниями, лучше не болеть, а вакцинироваться. В настоящее время в институте им. Н. Ф. Гамалеи закончена третья стадия клинических испытаний вакцины туберкулёза, которая предотвращает сам факт заражения», — сказал он.

Сейчас специалисты занимаются статистическим анализом результатов, собранных в ходе исследования. В обработку поступили сведения от нескольких тысяч больных. Оценка полученных данных, по словам Гинцбурга, пока даёт обнадёживающие результаты. Окончательные выводы будут сделаны после завершения статистической работы.

Перед регистрацией лекарственные средства проходят три стадии клинических исследований. Первоначально эксперты проверяют безопасность разработки на 20–80 здоровых добровольцах. Следующий этап предусматривает участие 100–300 пациентов, имеющих заболевание, для лечения или профилактики которого создаётся средство.

Масштаб исследования на третьей стадии увеличивается до нескольких тысяч человек. В выборку включают участников разного возраста и пола, чтобы подтвердить эффективность разработки на более широкой группе. После выхода препарата на рынок начинается четвёртая фаза. В этот период специалисты отслеживают долгосрочные последствия применения средства и изучают возможность его сочетания с другими лекарствами.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили генетическую линию возбудителя туберкулёза EurA1.1, способную противостоять сразу нескольким антибиотикам. Образцы этого варианта микобактерии зафиксировали, в частности, в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.