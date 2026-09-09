«Катастрофы не будет»: Онищенко оценил устойчивый штамм туберкулёза EurA1.1

Появление в России лекарственно-устойчивого штамма туберкулёза EurA1.1 не грозит стране катастрофой. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Специалист подчеркнул, что туберкулёз остаётся серьёзным заболеванием независимо от конкретной разновидности возбудителя. Болезнь имеет бактериальную природу и требует продолжительного лечения антибиотиками.

«Туберкулёз — серьёзное заболевание, но появление этого штамма не грозит какой-то катастрофой», — цитирует Онищенко РИА «Новости».

По словам академика, специалистам необходимо продолжать разработку новых лекарств против различных вариантов инфекции. Поиск эффективных схем терапии особенно важен при появлении устойчивости к уже применяемым средствам.

Онищенко также призвал не забывать о профилактике туберкулёза. Одним из важных направлений борьбы с заболеванием он назвал вакцинацию.

Ранее Life.ru рассказывал о распространении в России генетической линии EurA1.1. Исследования показали её устойчивость к ряду препаратов, однако специалисты подчёркивали, что это не означает невозможность лечения: терапию подбирают после определения чувствительности бактерии к лекарствам.