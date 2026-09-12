Не ждите пузырьков: Врач объяснила, как поймать герпес на губах в самом начале

Первые признаки герпеса на губах могут появиться за несколько часов или даже за один-два дня до высыпаний. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. По её словам, именно на этой стадии противовирусная терапия может дать максимальный эффект.

Это так называемый продромальный период. В это время человек может чувствовать зуд, жжение, покалывание, онемение или напряжение на определённом участке губы либо кожи вокруг рта. Кожа в этом месте иногда слегка краснеет, но характерных пузырьков ещё нет. Светлана Бурнацкая Прач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Врач отметила, что начинать применение противовирусных средств стоит уже при первых симптомах. Если начать лечение в первые 24 часа после появления признаков обострения, можно значительно сократить его длительность и тяжесть, а в некоторых случаях избежать появления пузырьков.

Для лечения герпеса на губах используют местные и системные препараты на основе ацикловира, валацикловира, пенцикловира и фамцикловира. При единичных высыпаниях и лёгком течении заболевания обычно применяют кремы и мази с ацикловиром 5%.

Такие средства наносят на поражённый участок, начиная с первых признаков — зуда и жжения. Обычно лечение продолжается пять-семь дней и завершается после заживления высыпаний.

Таблетированные препараты могут назначаться при частых рецидивах, обширных высыпаниях или тяжёлом течении заболевания. Конкретное средство, дозировку и продолжительность лечения должен подбирать врач.

Бурнацкая также предупредила об опасности распространённых народных методов. По её словам, прижигание спиртом, йодом или уксусом, а также обработка зубной пастой, солью, чесноком и луком не уничтожают вирус.

Такие способы могут раздражать кожу, вызывать ожоги и сухость, а также повышать риск вторичной бактериальной инфекции. Герпес нельзя «выжечь» спиртом или кислотой, поскольку вирус находится внутри клеток и требует другого подхода к лечению.

Зубная паста может подсушить поверхность пузырьков, но само заболевание она не лечит. Кроме того, содержащиеся в ней ментол и ароматизаторы способны усилить раздражение кожи.

Врач не советует вскрывать или сдирать пузырьки. Это может усилить воспаление, замедлить заживление и повысить риск распространения вируса на другие участки лица.

Если обострения герпеса происходят чаще четырёх-шести раз в год, стоит обратиться к специалисту. В таких случаях врач может оценить течение заболевания и подобрать профилактическую терапию.

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