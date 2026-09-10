Новый уханьский вирус переносится как грипп, но убивает в союзе с другим патогеном

Новый клещевой вирус ALTNV сам по себе пока не выглядит чрезвычайно опасным: у изученных пациентов инфекция чаще напоминала грипп, а заболевшие выздоравливали. Гораздо тревожнее ситуация, когда вместе с ним в организм попадает другой переносимый клещами патоген — DBV. Такое сочетание может сопровождаться значительно более тяжёлым течением болезни, рассказал Life.ru врач-педиатр, инфекционист Роман Румянцев.

ALTNV — новый представитель рода ортонайровирусов, выявленный китайскими учёными у пациентов после контакта с клещами. По словам Румянцева, при заражении им могут появляться высокая температура, слабость, мышечные боли и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Сам по себе он не столь опасен и вызывает гриппоподобное заболевание. Наблюдается гриппоподобный синдром с высокой температурой, мышечной болью или слабостью, возможны расстройства желудочно-кишечного тракта. В принципе, ничего сверхъестественного. Роман Румянцев Инфекционист

Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, подтверждает относительно лёгкое течение изолированной инфекции: все 56 пациентов, у которых обнаружили только ALTNV, выздоровели без последствий. Однако совсем другая картина наблюдалась при одновременном заражении ALTNV и Dabie bandavirus (DBV) — возбудителем тяжёлой лихорадки с тромбоцитопенией. Авторы исследования зафиксировали такую комбинацию у 38 пациентов.

У людей с двумя инфекциями значительно чаще возникали проблемы с дыхательной системой и почками, чем у пациентов только с DBV. Семеро из 38 заболевших с коинфекцией умерли. При этом исследователи подчёркивают: пока речь идёт о небольшой группе, поэтому переносить эту летальность на всех заразившихся двумя вирусами нельзя.

Румянцев объясняет опасность такой ситуации тем, что одновременная работа двух патогенов способна усиливать нагрузку на организм.

«Что действительно опасно в данной ситуации, так это то, что клещ может переносить ещё один характерный для азиатского региона вирус — вирус Даби. Заражение одновременно этими двумя вирусами случается достаточно редко, но оно возможно», — отметил врач.

По его словам, при тяжёлом течении инфекции среди возможных осложнений могут быть поражение почек и дыхательной системы. Наиболее уязвимыми, как и при многих других инфекциях, могут оказаться люди, организм которых хуже справляется с дополнительной нагрузкой.

При этом превращать новый вирус в повод бояться любого клеща Румянцев не советует. ALTNV пока выявляли преимущественно в Китае. Его основным переносчиком считается азиатский длиннорогий клещ Haemaphysalis longicornis: в исследовании РНК вируса обнаружили примерно у 1,3% из более чем 47 тысяч исследованных клещей.

«Главная рекомендация на сегодняшний день — изучать эндемичность заболеваний в регионах, где вы проживаете или куда собираетесь путешествовать. В случае высокой опасности заражения необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить укус клеща», — заключил инфекционист.

Ранее Life.ru сообщал, что в Китае выявили новый передающийся через клещей вирус ALTNV. Следы инфекции обнаружили более чем у 10% из 3163 обследованных пациентов с лихорадкой после контакта с клещами, однако тяжёлое течение исследователи прежде всего связали именно с одновременным заражением ALTNV и DBV.