Новый вирус обнаружили в Китае: Он передаётся через клещей и может вызвать тяжёлые осложнения

Китайские учёные выявили новый вирус, способный передаваться человеку через укусы клещей. Патоген получил название ALTNV — азиатский длиннохвостый клещевой найровирус. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Следы ALTNV обнаружили более чем у 10% из свыше 3 тыс. пациентов, которые обращались к врачам с симптомами заболевания после укусов клещей. Чаще всего инфекция сопровождалась высокой температурой, слабостью, гриппоподобными проявлениями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

Переносчиком вируса оказался азиатский длиннохвостый клещ Haemaphysalis longicornis. При этом РНК патогена выявили менее чем у 2% из более чем 47 тыс. исследованных клещей.

Сам по себе ALTNV в рамках исследования не приводил к смерти пациентов: заболевшие выздоравливали. Однако более тяжёлое течение наблюдалось при одновременном заражении другим клещевым вирусом — DBV.

У пациентов с двумя инфекциями чаще возникали серьёзные осложнения со стороны лёгких и почек. В небольшой группе с сочетанной инфекцией умерли около 18% заболевших.

Авторы подчёркивают, что эти данные нельзя переносить на всех заражённых ALTNV: высокая летальность наблюдалась именно в небольшой группе пациентов с двумя инфекциями, а для точной оценки рисков необходимы дальнейшие исследования.

Открытие ALTNV, по мнению учёных, позволит точнее устанавливать причины лихорадки и других симптомов после укусов клещей в случаях, когда стандартные тесты на известные инфекции дают отрицательный результат.

На данный момент выявлено около 320 случаев заболевания ALTNV. Они зафиксированы и в Ухани, где началась пандемия коронавируса.

Ранее в Китае одобрили первый разработанный с помощью ИИ препарат от CoViD-19. В основе лежит ингибитор вирусного фермента 3CLpro, необходимого SARS-CoV-2 для размножения. На первоначальном этапе исследователи использовали технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений DEL, включавшую около 49 млрд потенциальных молекул.