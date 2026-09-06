ИИ ускорил поиск лекарства: Китай одобрил новый препарат от коронавируса

Китайские власти одобрили к выходу на рынок Mprosevir — препарат от COVID-19, при разработке которого использовался искусственный интеллект. Это первое в КНР инновационное лекарство такого класса, созданное с помощью ИИ, сообщили в Университете Сиху. Препарат получил условное разрешение китайского регулятора NMPA.

Лекарство разработали специалисты Университета Сиху, лаборатории Westlake и фармацевтической компании Westlake Pharmaceuticals. Оно предназначено для взрослых пациентов с лёгкой и средней формами COVID-19.

В основе препарата лежит ингибитор вирусного фермента 3CLpro, необходимого SARS-CoV-2 для размножения. На первоначальном этапе исследователи использовали технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений DEL, включавшую около 49 млрд потенциальных молекул.

Сначала учёные отобрали более сотни кандидатов, после чего ИИ-модель за несколько дней сократила список до девяти соединений. Шесть из них показали высокую активность, а затем после дополнительных исследований команда выбрала наиболее перспективную молекулу.

Искусственный интеллект использовался и на следующих этапах — при оптимизации активности вещества, оценке его фармакологических свойств и снижении токсичности. От начала поиска соединения до завершения клинических испытаний прошло около трёх с половиной лет. Разработчики также называют Mprosevir первым в мире маломолекулярным препаратом, созданным на основе DEL-технологии и дошедшим до одобрения для выхода на рынок.

Ранее кубинские учёные разработали препарат-кандидат 2C12, который по своим характеристикам сопоставим с пембролизумабом — противоопухолевым средством, стимулирующим иммунный ответ организма. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал создание препарата важным шагом к лекарственной независимости страны на фоне энергетического кризиса и американских ограничений, осложняющих поставки медикаментов, оборудования и сырья для биофармацевтики.