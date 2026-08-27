Куба разработала препарат для борьбы с раком в условиях ужесточения блокады

Кубинские учёные разработали препарат-кандидат 2C12, характеристики которого схожи с пембролизумабом — одним из применяемых в мире средств, стимулирующим иммунный ответ организма против опухолевых клеток. О достижении специалистов Центра молекулярной иммунологии сообщил в соцсети X глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Разработку создали на фоне энергетического кризиса и ужесточения американской блокады, подчеркнул министр. По его словам, ограничения США затрудняют доставку на остров медикаментов, медицинского оборудования и сырья для биофармацевтической промышленности.

Родригес Паррилья назвал создание 2C12 шагом к лекарственной независимости Кубы. Особое значение работа имеет для лечения онкологических заболеваний, которые остаются одной из основных причин смертности в республике.

Пока 2C12 имеет статус препарата-кандидата. Кубинские специалисты готовятся испытать его в трёх больницах Гаваны с участием пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Ранее Life.ru писал, что развитие Национальной базы генетической информации позволит учёным быстрее находить редкие мутации, оценивать риски заболеваний и создавать новые методы генной терапии, в том числе против онкологии. Чем больше образцов получают исследователи, тем точнее они могут выявлять закономерности. Большие массивы генетической информации уже позволили сократить разработку некоторых методов лечения рака крови с 15–20 примерно до пяти лет. Такие базы помогают точнее определять мишени для CAR-T-терапии и заранее оценивать вероятность успеха лечения.