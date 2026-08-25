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25 августа, 08:22

«Масштабный проект»: Как российская база ДНК поможет учёным в борьбе с болезнями

Биолог Бергер: База ДНК может сократить разработку лекарств от рака до пяти лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Развитие Национальной базы генетической информации позволит учёным быстрее находить редкие мутации, оценивать риски заболеваний и создавать новые методы генной терапии, в том числе против онкологии. Чем больше образцов получают исследователи, тем точнее они могут выявлять закономерности, рассказала биолог, доктор естественных наук Евгения Бергер.

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«Это очень масштабный проект. Речь идёт о десяти петабайтах генетических данных, что сопоставимо примерно с пятью триллионами страниц печатного текста. И это только за год», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Большие массивы генетической информации уже позволили сократить разработку некоторых методов лечения рака крови с 15–20 примерно до пяти лет. Такие базы помогают точнее определять мишени для CAR-T-терапии и заранее оценивать вероятность успеха лечения. Особое внимание потребуется уделить защите информации, заключила специалист.

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Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о решении объединить российские данные о генетических ресурсах в Национальной базе. Ежегодно в систему планируется загружать около 10 петабайт информации, при этом доступ исследователей к необходимым материалам не должен искусственно ограничиваться.

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Борис Эльфанд
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