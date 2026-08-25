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Регион
25 августа, 07:12

Цены и технологии: Как Россия становится центром мирового медицинского туризма

Эксперт Якубович: Россия всё активнее привлекает иностранных пациентов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия всё активнее привлекает иностранных пациентов благодаря сочетанию современных медицинских технологий и более доступных цен, чем в Европе и США. По итогам 2025 года рынок медицинского туризма в стране достиг 501 млрд рублей, прибавив 14% за год, рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

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Особенно востребованы у иностранцев лечение онкологических заболеваний, кардиохирургия, реабилитация и стоматология. Только из Китая за медицинской помощью приехали 46 тысяч человек, а общее число зарубежных пациентов выросло на четверть, отметил собеседник RuNews24.ru.

По оценке специалиста, российские клиники уже способны конкурировать с зарубежными по ряду направлений. При сохранении нынешней динамики РФ может заметно увеличить свою долю на мировом рынке медтуризма, однако для этого потребуется упростить приезд иностранных пациентов и развивать сопутствующую инфраструктуру.

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Напомним, за шесть лет Россию посетили около 27 млн медицинских туристов. Чаще всего иностранные пациенты выбирают онкологию, кардиологию, нейрохирургию, травматологию и другие высокотехнологичные направления.

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Борис Эльфанд
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