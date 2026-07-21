Шедевр Da Vinci без разреза: В России впервые выполнили полностью роботическую операцию на сердце

Кардиохирурги Сеченовского Университета впервые провели полностью роботическое аортокоронарное шунтирование. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Сеченовки.

Пациент готовился к операции по удалению атеросклеротической бляшки из брахиоцефальной артерии, однако во время обследования врачи обнаружили рестеноз в ранее установленном стенте. Специалисты решили отказаться от традиционного вмешательства с открытием грудной клетки и выбрали менее травматичный вариант лечения.

Видео © Пресс-служба Сеченовского Университета

Операцию выполнили с использованием роботизированной системы Da Vinci. Все манипуляции прошли через пять небольших проколов без разреза грудины.

В Сеченовском Университете аортокоронарное шунтирование с применением робота проводят с 2024 года. Ранее использовалась гибридная методика: часть процедуры выполнял робот, а шунтирование завершалось через небольшой разрез. В этот раз весь процесс был проведен роботизированным способом.

Как отметили в Сеченовке, развитие таких технологий позволяет снизить хирургическую травму и ускорить восстановление пациентов после операций на сердце.

А ранее в Сеченовском университете рассказали Life.ru об уникальных операциях по спасению людей с разрывом сердечной мышцы. В центре кардиоангиологии прооперировали двух пациентов, чьи шансы на выживание изначально оценивались как крайне низкие.