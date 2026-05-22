Около 27 млн медтуристов посетили Россию за шесть лет

За последние шесть лет Россию с целью получения медицинской помощи посетили около 27 млн иностранных пациентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав. Ежегодный прирост медицинского турпотока превышает 20%.

Основной поток приезжих приходится на страны СНГ — Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Армению. Также лечение в России получают граждане Китая, Вьетнама, Турции, Индии и КНДР.

Среди взрослых пациентов чаще всего востребованы акушерство и гинекология, онкология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, неврология и кардиология. У детей — онкология, офтальмология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, неонатология и педиатрия.

В Минздраве поясняют, что рост интереса связан с возможностями федеральных и региональных центров, которые предлагают современные технологии диагностики и лечения. Среди преимуществ — подготовка специалистов, оснащение клиник и относительно более низкая стоимость услуг.

Эксперты также отмечают «уникальный баланс» цены и сложности лечения, который делает российскую медицину привлекательной для иностранных пациентов. По данным опросов, Россия входит в число стран с высоким уровнем доверия в сфере здравоохранения, опережая ряд европейских государств.

При этом развитию медицинского туризма мешают сложности с трансграничными платежами, ограниченное использование международных страховок и слабая осведомлённость зарубежных пациентов о возможностях российских клиник.

Ранее Life.ru писал, что ради иностранных туристов российские санатории могут стать muslim friendly. Это делается для того, чтобы привлекать больше иностранцев, особенно из стран, где большинство населения — мусульмане.