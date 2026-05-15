Санатории в России могут стать «Muslim friendly» ради иностранцев-мусульман

Роскачество запустило для больниц, санаториев и даже массажных салонов новую услугу — сертификацию «Muslim friendly». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Орган по сертификации «Роскачество-Халяль» расширил область добровольной сертификации «Муслим Френдли» (Muslim Friendly). <...> Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам. Решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг», — говорится в сообщении.

Это делается для того, чтобы привлекать больше иностранцев, особенно из стран, где большинство населения — мусульмане (СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия). В 2025 году экспорт медицинских услуг из России уже превысил 616 миллионов долларов, и основной рост дают именно пациенты из этих стран. А к 2030 году рынок может вырасти до 7,6 миллиарда долларов в год.

Что входит в стандарт? Несколько важных вещей: Пространство: места для молитвы (намаза), возможность омыться, никаких изображений людей и животных в интерьере, а также защита личного пространства пациентов. Питание: еда должна быть халяльной, готовиться и подаваться отдельно, без запрещённых продуктов. Персонал и этика: сотрудников учат правильно общаться с мусульманами. Женщины-пациентки могут попросить врача-женщину и женскую медбригаду при деликатных процедурах. Если есть возможность, вместо спиртовых растворов используют халяльные аналоги. Режим: расписание процедур подстраивают под время молитв. Пациентов обязательно информируют о том, что такие условия созданы.

При этом стандарт не меняет российские законы в медицине и не влияет на светские порядки внутри страны. Кроме того, Роскачество и Исламский туристический центр Малайзии договорились признавать сертификаты друг друга.

«Гармонизация наших стандартов укрепляет позиции России как одного из перспективных направлений для мусульманских туристов и помогает участникам нашей индустрии использовать значительный потенциал сектора Muslim friendly travel и более широкой халяльной экономики. Мы рассчитываем, что это партнёрство откроет новый этап комфортных и понятных путешествий, предоставляя мусульманским туристам в России тот же уровень уверенности и доверия, который они получают в Малайзии», — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

