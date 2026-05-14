Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 18:01

В Северной Осетии провели уникальную операцию и спасли мужчину с аневризмой мозга

В Северной Осетии прооперировали мужчину с гигантской аневризмой мозга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Северной Осетии хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Патологию обнаружили у пациента, который поступил в центр с отказом конечностей и потерей речи. Об этом сообщил главврач Северо-Кавказского многопрофильного медцентра Михаил Суханов.

«Я бы сказал, что это уникальная операция для всей российской нейрохирургии. Такие глобальные, большие аневризмы внутримозговых артерий», — рассказал Суханов в беседе с ИС «Вести».

Сложнейшее вмешательство длилось около четырёх часов и потребовало ювелирной точности. Раньше пациенты с таким диагнозом могли попасть в медцентр только в плановом порядке. Теперь же учреждение готово экстренно принимать больных со всего Северо-Кавказского федерального округа.

Главврач также отметил, что в приоритетных направлениях клиники — аритмология, кардиохирургия, нейрохирургия и травматология. Сейчас спасённый пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Беременная россиянка смогла родить здоровую малышку после 6 курсов химиотерапии
Беременная россиянка смогла родить здоровую малышку после 6 курсов химиотерапии

Ранее в Приморье врачи провели уникальную операцию: 35-летний гражданин поступил во Владивостокскую больницу №4 с ножевым ранением сердца, полученным в конфликте у кафе. Трёхсантиметровая рана пришлась в область правого желудочка, пациент потерял три литра крови (больше половины общего объёма), жидкость скапливалась в околосердечной сумке и сдавливала сердце.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar