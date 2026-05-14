В Северной Осетии провели уникальную операцию и спасли мужчину с аневризмой мозга

В Северной Осетии хирурги провели уникальную операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Патологию обнаружили у пациента, который поступил в центр с отказом конечностей и потерей речи. Об этом сообщил главврач Северо-Кавказского многопрофильного медцентра Михаил Суханов.

«Я бы сказал, что это уникальная операция для всей российской нейрохирургии. Такие глобальные, большие аневризмы внутримозговых артерий», — рассказал Суханов в беседе с ИС «Вести».

Сложнейшее вмешательство длилось около четырёх часов и потребовало ювелирной точности. Раньше пациенты с таким диагнозом могли попасть в медцентр только в плановом порядке. Теперь же учреждение готово экстренно принимать больных со всего Северо-Кавказского федерального округа.

Главврач также отметил, что в приоритетных направлениях клиники — аритмология, кардиохирургия, нейрохирургия и травматология. Сейчас спасённый пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.