Потерял три литра крови: Во Владивостоке хирурги спасли иностранца после ранения в сердце

В Приморье врачи провели уникальную операцию. 35-летний гражданин одной из зарубежных стран поступил во Владивостокскую клиническую больницу № 4 с ножевым ранением в сердце. Травму он получил в результате конфликта у кафе, где работал.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пострадавший потерял три литра крови – это больше половины общего объёма крови в организме взрослого человека. Рана длиной три сантиметра пришлась в область правого желудочка.

«За жизнь пациента шла настоящая борьба: в результате трёхсантиметровой раны в область правого желудочка пациент потерял три литра крови. Жидкость скапливалась в полости перикарда (околосердечной сумки) и сдавливала сердце. Операция длилась больше двух часов: врачи ушили ранение и остановили кровотечение», – рассказали в больнице.

Сейчас пациент переведён из реанимации в общее хирургическое отделение. Он активно восстанавливается и в ближайшее время будет выписан. Однако после выписки ему предстоит долгое наблюдение у кардиолога и хирурга.

Операцию проводили хирурги Асмик Авдалян и Елена Жоголева, анестезиолог-реаниматолог Александр Балакирский, операционная сестра Надежда Истомина и медсестра-анестезист Дарья Акопян.

По данным СКР по Приморскому краю, инцидент произошёл 24 апреля у кафе на улице Светланской. У потерпевшего возник словесный конфликт с женщиной. Позже приехал её супруг, завязалась драка, в ходе которой один из участников нанёс мужчине ножевое ранение.

Нападавший скрылся на автомобиле, однако его задержали в 180 километрах от Владивостока в посёлке Славянка. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

