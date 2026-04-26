Убийца женщины-дизайнера в Москве ранее нападал на полицейского с ножами у ОВД
Обложка © Life.ru
43-летний Михаил, зарезавший дизайнера строительной компании в столице, оказался фигурантом старого уголовного дела. 16 лет назад он пытался отнять оружие у сотрудника патрульно-постовой службы, пишет Mash.
Убивший менеджера в Москве ранее нападал на полицейского с ножами у ОВД. Фото © Mash
По данным источника, мужчина подобрался к полицейскому со спины у здания ОВД в Можайске, приставил к шее два ножа и потребовал отдать автоматы. В том же году его объявили в федеральный розыск, но тогда он сумел скрыться.
При обыске в квартире Михаила обнаружили внушительный арсенал: холодное оружие и винтовку. Согласно предварительной версии, он убил дизайнершу из-за стройки, которая мешала ему спать.
Напомним, в одном из помещений на Верейской улице было найдено тело женщины с множественными ранами, оставленными ножом. Позже правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.