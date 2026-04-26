Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Москве

Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве женщины, чьё изрезанное тело нашли вечером 25 апреля в одном из помещений на Верейской улице. Об этом сообщил столичный Следком в «Максе».

«В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан», — сказано в публикации.

В ближайшее время с ним начнут проводить следственные действия, чтобы выяснить мотив и обстоятельства преступления.

Ранее Life.ru рассказывал, что в одном из помещений на Верейской улице в Москве было найдено тело женщины с множественными ранами, оставленными ножом. Следователи изучали видео с камер, чтобы найти зацепки, которые направят их на след убийцы.