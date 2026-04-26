Изрезанное тело женщины нашли на западе Москвы

Вечером 25 апреля в одном из помещений на Верейской улице в Москвы нашли тело женщины. Следователи обнаружили на погибшей множественные колото-резаные раны.

Сотрудники СК работают на месте происшествия.

Столичный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

«Для установления лица, совершившего преступление, осуществляются необходимые следственные действия: изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, а также проводятся оперативно‑розыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Тюмени нашли тело 25-летнего рэпера, утонувшего по приказу «Саши Белого». Тело Данилы Дёмина обнаружили в реке через полгода после его пропажи. Основным подозреваемым считается 41-летний рецидивист Александр Белевич, известный по прозвищу «Саша Белый».