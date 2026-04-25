Под Рязанью поймали убийцу годовалого малыша и его матери

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве в Рязанской области. Жертвами стали 26-летняя женщина и её годовалый сын. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и её малолетнего сына. <…> Им оказался 29-летний житель Пензенской области», — указано в сообщении.

Тела женщины и ребёнка обнаружили 23 апреля ночью. Преступление произошло в одном из жилых домов посёлка Кадом. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал Life.ru, пьяный мужчина зарезал свою 26-летнюю сожительницу и их годовалого ребёнка во время бытового конфликта. Оба скончались на месте.