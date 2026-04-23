Изрезал тела ножом: В Рязанской области ищут убийцу женщины и годовалого малыша

В Рязанской области, в посёлке Кадом, полиция ищет 29-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей 26-летней сожительницы и их годовалого сына. По данным прокуратуры региона, трагедия произошла в ходе бытового конфликта, когда мужчина, будучи пьян, нанёс женщине и малышу множественные ножевые ранения. Оба скончались на месте. Подозреваемый скрылся, и сейчас ведутся его поиски.

«Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура Кадомского района взяла под особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух человек, включая малолетнего в беспомощном состоянии. Дело было возбуждено следственным управлением СК РФ по региону в отношении мужчины, обвиняемого по статье об убийстве двух лиц.

Ранее в Волгоградской области 15-летний парень убил женщину, чтобы забрать у неё деньги. На него завели уголовное дело. Тело погибшей нашли в частном доме в селе Лозное — у неё были ножевые ранения и травма головы. По версии следствия, подросток всё спланировал заранее: он пробрался в дом, попытался задушить женщину, избил её, а потом потребовал деньги и нанёс несколько ударов ножом.