Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения агрессивной формы рака груди

Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» на основе камрелизумаба для лечения тройного негативного рака молочной железы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской компании «Петровакс Фарм».

По информации производителя, «Арейма» стала первой в стране неоадъювантной иммунотерапевтической опцией для пациенток с этим высокоагрессивным подтипом рака, который чаще выявляют у женщин младше 50 лет.

Препарат планируется применять вместе с химиотерапией до хирургического вмешательства. Такая схема направлена на повышение частоты патоморфологического ответа и улучшение долгосрочного прогноза. После операции лечение камрелизумабом может быть продолжено в режиме монотерапии.

Новое показание распространяется на пациенток с ранним или местнораспространённым тройным негативным раком молочной железы. В схему химиотерапии могут входить таксаны, препараты платины, антрациклины и циклофосфамид.

Ранее «Арейму» уже применяли в России при лечении рака носоглотки, пищевода и лёгкого. Препарат выпускает «Петровакс Фарм» совместно с Центром имени Гамалеи. Производство организовано по полному циклу, включая создание фармацевтической субстанции.

В компании отметили, что прежде основными доступными вариантами лечения пациенток с ТНРМЖ оставались химиотерапия и хирургическое вмешательство.

Согласно клинико-экономическому моделированию, использование камрелизумаба до операции потенциально может ежегодно предотвращать до 648 преждевременных смертей.

Ранее сообщалось, что российские и вьетнамские учёные обнаружили в морском грибе из вьетнамского залива Нячанг вещество, способное останавливать рост раковых клеток. О находке рассказали в Тихоокеанском институте биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН. Из обитающего на морских губках гриба Penicillium sp. учёные получили три вещества. Одно из них, названное пеникацидом K, ранее в природных источниках не обнаруживали.